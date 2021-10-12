Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.

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С чего всё началось Юрист: социальный налоговый вычет положен за лекарства, приобретенные для себя и членов семьи Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных. ПРАЙМ 19:02