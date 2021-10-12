Будьте в Плюсе

Адвокат Рыжкова сообщила, что за выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет

Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.В источнике

С чего всё началось

Юрист: социальный налоговый вычет положен за лекарства, приобретенные для себя и членов семьи
Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за покупку лекарств
Москва 2421:43
Два способа вернуть деньги за лекарства назвали россиянам
Московский Комсомолец21:22
Юрист: социальный налоговый вычет положен за лекарства, приобретенные для себя и членов семьи
ПРАЙМ19:02
Стало известно, кому государство вернёт деньги за лекарства
News.ru20:44
Два способа вернуть деньги за лекарства назвали россиянам
Профиль19:47
Адвокат Рыжкова сообщила, что за выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет
РИА Новости19:18
Россиянам назвали два способа вернуть деньги за лекарства
Газета.Ru21:13

Интересное

Минэкономразвития предложило обязать МФЦ принимать оплату картой «Мир»

«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — предлагается внести в текст правил работы МФЦ, которые правительство утвердило в 2012 году.
РБК20:54