Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.В источнике
Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — предлагается внести в текст правил работы МФЦ, которые правительство утвердило в 2012 году.