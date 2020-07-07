Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

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