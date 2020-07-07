Общество
RT на русскомАдвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
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Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
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Evo-rus.com вчера в 11:40
Финансы
Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году
Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
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Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200
Компания Poco, являющаяся дочерним брендом Xiaomi, выпускающим устройства исключительно для индийского рынка, представила смартфон Poco M2 Pro — аналог Redmi Note 9 Pro с улучшенными показателями быстрой зарядки.
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Со слов анонимных инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
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Футбол
Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
ProstoProSport 14:23
Футбол
Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»
«Сельта» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 35-го тура Ла Лиги.
Sport24.ru 15:08
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Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств (СНГ).
Известия 15:18
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Игры
Пять игр, в которые хочется играть бесконечно
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На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
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Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
ИА Красная Весна 16:56
Футбол
Лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии интересуются клубы РПЛ
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии Виталий Лисакович может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 16:40
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
Пандемия отразилась на экономике России. За все ее время число россиян с заработком ниже 15000 руб увеличилась на 6,5%.
ToDay News Ufa 10:46
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
Общество
В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами
Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:10
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
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На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи
В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
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Представитель Федуна рассказал, что ждёт Тедеско после ухода Цорна
Представитель владельца московского «Спартака» Леонида Федуна высказался относительно перспектив в клубе нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 15:10
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12