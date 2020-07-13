Общество

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
Читать в источнике
Комментировать252

Подробнее о событии

За Vera и Отечество: что нового появилось в деле Ивана Сафронова

Известия17:01

Адвокат Олег Елисеев утверждает, что дело Ивана Сафронова связано с его журналистской деятельностью

Эхо Москвы14:07

Адвокат Сафронова рассказал версию ФСБ о передаче секретных данных чешским спецслужбам

ТАСС10:40

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

РИА Новости11:19

Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки

РБК12:01

ФСБ считает, что Сафронов передавал чехам зашифрованные данные

Коммерсантъ10:49

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Ведомости11:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Футбол

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2

Чемпионат 16:59
Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новости 19:52
5
Футбол

Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»

Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
264
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС 12:28
1
Общество

Шеф-редактор «МБХ Медиа» покинул пост после обвинений в домогательствах

Lenta.ru 18:32
Здоровье

В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
28
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Как передаёт режиссёр, Путин всё видит и всё знает о тех, кто ворует в стране из влиятельного круга людей.
CT news 08:31
548
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
213
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
29
Происшествия

Двое человек пострадали при ДТП на севере Сахалина

ДТП произошло в Охинском районе накануне днем, 13 июля.
АСТВ 19:11
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
120
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
471
Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Шоу-бизнес

Соседи Прилучного пожаловались на возомнившую себя хозяйкой Карпович

Актриса возомнила себя хозяйкой и ведет себя так, будто жила там всю жизнь.
iReactor 13:54
17
Наука

Физики объединят две теории времени

Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
Популярная механика 11:18
Киберспорт

Valve планирует провести The International 11 в 2022 году

Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
61
Общество

В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах

Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
48
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
7,4K
Происшествия

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Наука

В Британии создали робота-химика

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
20
Происшествия

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM 12:48
136
Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Общество

В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения

Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений.
REGNUM 17:29
3
Шоу-бизнес

Андрей Губин вернулся и выступил на сцене впервые за 15 лет

Popcake 01:00
59
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное