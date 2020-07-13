Общество

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
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Адвокат Олег Елисеев утверждает, что дело Ивана Сафронова связано с его журналистской деятельностью

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Глава региона отметил, что инфекционная картина в Башкирии все еще остается тяжелой.
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Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
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