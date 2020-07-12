Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну.

с чего всё началось

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

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