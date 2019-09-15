Политика
Газета.RuАдвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс". По его мнению, это не говорит о том, что ему плохо в России. "Это не означает, что он не любит нашу страну", - сказал Кучерена.
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Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.Интерфакс07:12
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Kazanfirst.ru 10:34
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F1news.ru 14:33
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Галустян отравился дорогим деликатесом в московском ресторане
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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
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Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
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В Свердловской области автомобиль утонул в реке
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Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
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