Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.

с чего всё началось

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс". По его мнению, это не говорит о том, что ему плохо в России. "Это не означает, что он не любит нашу страну", - сказал Кучерена.

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

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