Политика

Газета.RuГазета.RuАдвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс". По его мнению, это не говорит о том, что ему плохо в России. "Это не означает, что он не любит нашу страну", - сказал Кучерена.
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с чего всё началось

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.
Интерфакс07:12

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Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Интерфакс13:30

Адвокат Сноудена прокомментировал его намерение покинуть РФ

Московский Комсомолец07:38

Желание Сноудена покинуть Россию объяснили

Lenta.ru08:54

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Газета.Ru07:57

Адвокат Сноудена оценил его желание уехать из России

Life.ru09:29

Адвокат: несмотря на желание уехать в другую страну, Сноуден любит Россию

News.ru07:50

Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ

Комсомольская правда09:46
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Происшествия

Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке

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RT на русском 01:45
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РБК вчера в 16:54
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Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
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Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

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Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
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Оказалось, что в России самая высокая стоимость новых iPhone 11 Pro Max в пересчёте на доллары.
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На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки

Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
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В Свердловской области автомобиль утонул в реке

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Армия и оружие

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Российский адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного совета при МВД РФ. Заслуженный юрист Российской Федерации.
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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