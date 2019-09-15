Политика
Газета.RuАдвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс". По его мнению, это не говорит о том, что ему плохо в России. "Это не означает, что он не любит нашу страну", - сказал Кучерена.
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с чего всё началось
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.Интерфакс07:12
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