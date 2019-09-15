Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАдвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию

Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
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Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.
Интерфакс07:12

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Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

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Адвокат Сноудена прокомментировал его намерение покинуть РФ

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Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

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Адвокат Сноудена оценил его желание уехать из России

Life.ru09:29

Адвокат: несмотря на желание уехать в другую страну, Сноуден любит Россию

News.ru07:50

Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ

Комсомольская правда09:46
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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