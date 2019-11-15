«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.

с чего всё началось

Адвокат Олега Соколова рассказал, что бывший доцент СПбГУ еще не знает о своем увольнении из вуза. По словам Александра Почуева, историку, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намеренно стараются не сообщать о социальных изменениях, передает РИА Новости.

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Политика CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Происшествия В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Политика Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.

Политика Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Общество Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится на 20 °С. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествия Самолет премьера Болгарии приземлился в Софии с отказавшей навигацией Правительственный самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил посадку в аварийном режиме в софийском аэропорту, передает BGNES со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Здоровье Веганов предупредили о повышенном риске развития инсульта Британские научные сотрудники по итогам 18-летнего исследования выяснили, что среди вегетарианцев в три раза чаще фиксируются случаи инсульта, чем у мясоедов.

Спорт Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.