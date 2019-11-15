Происшествия

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургАдвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Адвокат Олега Соколова рассказал, что бывший доцент СПбГУ еще не знает о своем увольнении из вуза. По словам Александра Почуева, историку, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намеренно стараются не сообщать о социальных изменениях, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.
Телеканал 360°вчера в 12:18

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Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург02:45

Экс-доцент СПбГУ может «потерять рассудок» после убийства аспирантки

АБН01:38

Историку Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не травмировать психику

78.ru01:55

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

РИА Новости02:49

Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

Телеканал 360°02:44

Берегут нервы: чувствительному Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

ТВ Центр03:33

Адвокат объяснил, почему хочет вытащить Соколова из СИЗО

REGNUMвчера в 10:08
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
Политика

Коломойский нанял адвоката Трампа для защиты в США

Украинский миллиардер Игорь Коломойский, бывший владелец "Приватбанка", нанял адвоката Марка Касовица, который ранее представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:58
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Политика

Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Lenta.ru 06:26
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия вчера в 18:19
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С

Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится на 20 °С. Об этом сообщает РИА Новости.
RT на русском 06:59
Происшествия

Самолет премьера Болгарии приземлился в Софии с отказавшей навигацией

Правительственный самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил посадку в аварийном режиме в софийском аэропорту, передает BGNES со ссылкой на правительственную пресс-службу.
МИР 24 06:40
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

RT на русском 00:33
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Здоровье

Веганов предупредили о повышенном риске развития инсульта

Британские научные сотрудники по итогам 18-летнего исследования выяснили, что среди вегетарианцев в три раза чаще фиксируются случаи инсульта, чем у мясоедов.
Слово и Дело 04:21
Спорт

Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Советский спорт 06:37
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Происшествия

Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

Вести.Ru 02:37
Музыка

Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»

Катунь 24 05:49
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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