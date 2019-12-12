Происшествия

ИзвестияИзвестияЗащита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь. Представителям защиты удалось связаться с братом погибшей, рассказал в среду, 11 декабря, адвокат Соколова Александр Почуев.
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