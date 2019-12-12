Происшествия
ИзвестияЗащита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь. Представителям защиты удалось связаться с братом погибшей, рассказал в среду, 11 декабря, адвокат Соколова Александр Почуев.
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Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.
Происшествия
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
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Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Биатлон
Хованцев рассказал о возможных изменениях в сборной России к чемпионату мира
Тренер напомнил, что Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев не получили допуск на Олимпийские игры в Пхенчхан, поэтому неизвестно, разрешат ли им выступать на чемпионате мира.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
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Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Космос
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов
Футбол
Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Футбол
Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Армия и оружие
Армия Сирии заставила конвой США ретироваться
После получения жёсткого ультиматума — выполнить требования военнослужащих Сирии или оказаться под огнём — конвой США ретировался.
Общество
Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер
Проект «Ямал СПГ» включает в себя завод в Сабетта, ресурсной базой для которого служит Южно-Тамбейское месторождение.