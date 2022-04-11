Стоит разделить риски, связанные с открытием счетов и оформлением россиянами банковских карт в зарубежных банках лично или дистанционно и обычное мошенничество, пояснил агентству "Прайм" адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов.
Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.
Власти России решили повременить с принятием законопроекта, который предполагает внешнее управление в иностранных компаниях, уходящих из страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.