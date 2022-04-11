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Адвокат Сухов напомнил о рисках оформления карт зарубежных банков из-за другой юрисдикции

Стоит разделить риски, связанные с открытием счетов и оформлением россиянами банковских карт в зарубежных банках лично или дистанционно и обычное мошенничество, пояснил агентству "Прайм" адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов.
ПРАЙМ
Граждане России не застрахованы от изменения позиции финансового регулятора иностранного государства.
Экономика сегодня
Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.
ПРАЙМ
Злоумышленники дистанционно выманивают деньги россиян, размещая фейковые объявления о продаже той или иной вещи.
Рамблер

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Юрист Сухов предупредил россиян об опасности оформления иностранных банковских карт
ФАН22:57
Адвокат Сухов напомнил о рисках оформления карт зарубежных банков из-за другой юрисдикции
ПРАЙМ20:03
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