Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.
"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта.