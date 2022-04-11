Будьте в Плюсе

Адвокат Сухов призвал помнить о другой юрисдикции при оформлении карт зарубежных банков

Адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов предупредил россиян о рисках, с которыми можно столкнуться при оформлении карт зарубежных банков.
Lenta.ru
Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.
ПРАЙМ
Мошенники все чаще стали похищать личные данные россиян.
Телеканал 360°
Всего на данный момент гражданам России и Белоруссии в казахстанских банках открыты 162 тысячи счетов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Адвокат Сухов предупредил о рисках оформления зарубежных карт
Экономика сегодня00:06
Адвокат Сухов напомнил о рисках оформления карт зарубежных банков из-за другой юрисдикции
ПРАЙМ20:03
Самое цитируемое
Россиянам рассказали об опасности оформления карт за рубежом
РЕН ТВ23:03
Юрист Сухов предупредил россиян об опасности оформления иностранных банковских карт
ФАН22:57
Адвокат Сухов призвал помнить о другой юрисдикции при оформлении карт зарубежных банков
Lenta.ru21:36
Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков
Рамблер21:22
Адвокат Сухов: оформляя карту иностранного банка, важно помнить о рисках другой юрисдикции
Телеканал 360°21:09

Интересное

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов

Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
РИА Новости23:32

Предприниматель Сакс назвал политику США по Украине в НАТО причиной спецоперации России

Предприниматель Дэвид Сакс заявил, что политика США по вопросу вступления Украины в НАТО стала причиной спецоперации России.
Lenta.ru23:56

В Москве позволят покидать место дорожного происшествия

В союзе напомнили, что действующее законодательство разрешает оформить ДТП по европротоколу и получить выплату в 400 тыс. руб. только с помощью фотофиксации места аварии через приложение.
Коммерсантъ18:21

Один человек погиб, еще 10 пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине

Один человек погиб, еще десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступине.
Lenta.ru00:25

Юрист Третьякова сообщила, что пациент может получить компенсацию за ошибку врача

Третьякова добавила, что в случае требования возмещения ущерба ситуация сложнее, так как необходимо установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом.
Lenta.ru23:27

FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
РИА Новости19:27

Экстренные службы Крыма: на севере полуострова сбили украинский беспилотник

ПВО на севере Крыма сбила украинский беспилотник, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости18:39

Финансист Алиев заявил, что согласие Европы платить за газ рублями укрепит нацвалюту РФ

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта.
Lenta.ru22:34

Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ «Вашингтона» с «Бостоном»

Последний в сезоне-1999/2000, выступая за «Флориду», забросил девять шайб в пустые ворота.
Спорт-Экспрессвчера в 16:50

Россияне стали лидерами по числу интуристов в Узбекистане

По данным Минтуризма Узбекистана, в марте текущего года лидерами среди иностранных туристов, посетивших страну, стали российские граждане.
Московский Комсомолец8 апреля в 15:02