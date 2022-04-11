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Адвокат Сухов призвал помнить о другой юрисдикции при оформлении карт зарубежных банков

Адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов предупредил россиян о рисках, с которыми можно столкнуться при оформлении карт зарубежных банков.
Lenta.ru
При оформлении банковской карты зарубежных банков следует помнить как о рисках другой юрисдикции, так и об обычном мошенничестве.
Телеканал 360°
Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.
ПРАЙМ
Мошенники все чаще стали похищать личные данные россиян.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков
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Адвокат Сухов напомнил о рисках оформления карт зарубежных банков из-за другой юрисдикции
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