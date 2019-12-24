Политика

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу New York личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
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В своем интервью журналу New York
, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.
Апрал01:52

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Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

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Американский трейдер, финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов США.
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