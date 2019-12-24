Политика
Lenta.ruАдвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу New York личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
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В своем интервью журналу New York, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.Апрал01:52
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Адвокат Трампа назвал 4-х послов США на Украине ставленниками Сороса
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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