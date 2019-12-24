с чего всё началось

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу New York личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Политика Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила пышным бюстом Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.

Происшествия Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Общество «Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.

Политика Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.