с чего всё началось

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.

Происшествия Суд продлил арест историку Соколову до апреля Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Общество Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

Общество Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявила о необходимости установить 31 декабря выходным днём уже в 2020 году.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Здоровье Губернатор принял решение о назначении министра здравоохранения Губернатор Андрей Никитин встретился с финалистами конкурса на пост министра здравоохранения – заместителем министра Резедой Ломовцевой и главным врачом клинического центра медицинской реабилитации Русланой Березиной.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.

Авто Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.

Кино Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.

Общество Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").

Хоккей Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.

Спорт Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.

Биатлон Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.

Космос Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.