Политика
РИА НовостиАдвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
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В своем интервью журналу New York, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.Апрал01:52
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Адвокат Трампа назвал 4-х послов США на Украине ставленниками Сороса
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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