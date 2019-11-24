Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineАдвокат Трампа рассказал о компромате на семью Байденов

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что хранит материалы компрометирующего характера на семью Байденов, которые будут приданы огласке в случае его «исчезновения», сообщается на сайте РИА Новости.
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

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Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41
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