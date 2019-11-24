Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что хранит материалы компрометирующего характера на семью Байденов, которые будут приданы огласке в случае его «исчезновения», сообщается на сайте РИА Новости.

Адвокат Трампа рассказал о компромате на семью Байденов

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Транспорт В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Транспорт Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Футбол Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.

Авто Volkswagen показал крупный минивэн Viloran На автосалоне в Гуанчжоу компания Volkswagen представила большой минивэн Viloran, двухобъёмник дебютировал в предсерийном варианте, судя по тонированному остеклению — не готов салон, да и спешить Вилорану не куда, продажи в КНР запланированы на конец второго квартала следующего года, так что время подготовиться у него есть.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.