Политика
Страна Советов on-lineАдвокат Трампа рассказал о компромате на семью Байденов
Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что хранит материалы компрометирующего характера на семью Байденов, которые будут приданы огласке в случае его «исчезновения», сообщается на сайте РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Транспорт
В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Футбол
Стерлинг — об отменённом голе в ворота «Челси»: чёрт, VAR убьёт меня
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал отмену своего гола из-за офсайда в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (2:1). Мяч Стерлинга не был засчитан после просмотра видеоповтора.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Авто
Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet
Обновленная Нива уже была представлена ранее.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
На автосалоне в Гуанчжоу компания Volkswagen представила большой минивэн Viloran, двухобъёмник дебютировал в предсерийном варианте, судя по тонированному остеклению — не готов салон, да и спешить Вилорану не куда, продажи в КНР запланированы на конец второго квартала следующего года, так что время подготовиться у него есть.
Политика
Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов
Парламент Боливии проголосовал за законопроект о проведении новых всеобщих выборов в этой стране.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес