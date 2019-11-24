Политика

Discover24Discover24Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

Газета.Ruвчера в 22:31

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43
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Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Транспорт

Путин одним из первых прокатился по МЦД

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
Комсомольская правда 21 ноября в 07:16
Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается на официальном сайте Минздрава.
Известия 21 ноября в 14:21
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Футбол

Мамы игроков ЦСКА призвали фанатов прийти на игру с «Крыльями»

Евро-футбол.ру вчера в 10:32
Общество

Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

РИА Новости вчера в 11:52
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Политика

О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Возгорание камыша под Анапой ликвидировано

Крупный природный пожар в плавневой зоне под Анапой (Краснодарский край) ликвидирован, его общая площадь составила 24 га, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 01:18
Финансы

Доллар и евро вновь упали

Доллар и евро вновь упали Курс валют на 22 ноября.
Экспресс газета 21 ноября в 22:30
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News 22 ноября в 10:50
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
Музыка

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru вчера в 17:34
Футбол

Де Шильо может перейти из «Юве» в «ПСЖ»

Sports.ru 04:22
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru 21 ноября в 23:25
Авто

Стала известна стоимость новой Hyundai Sonata в России

Стоимость новой Hyundai Sonata на российском рынке составит почти 1,5 миллиона рублей.
DriveNN.ru 21 ноября в 10:10
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Автостат 21 ноября в 09:04
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Происшествия

Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 02:26
Политика

Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия вчера в 22:37
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
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