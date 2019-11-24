Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».

Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

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