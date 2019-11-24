Политика
Discover24Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов
Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
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Футбол
Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Политика
В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Политика
Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности
Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Двое подростков избили сверстника в Москве
«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Происшествия
СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области
"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна
Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
Футбол
«Сочи» упустил победу над «Уфой» в первом матче после отставки тренера
«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.