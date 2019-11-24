Политика

Discover24Discover24Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

Газета.Ruвчера в 22:31

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43
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Футбол

Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси

Российская газета 08:52
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Свободная Пресса 08:09
Политика

В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
RT на русском 08:39
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru 22 ноября в 11:31
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли два человека

Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
РИА Новости 22 ноября в 09:18
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Политика

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 08:40
Политика

Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности

Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Аргументы недели 07:53
Общество

Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Известия 07:50
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Двое подростков избили сверстника в Москве

«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.
РИАМО 07:52
Общество

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Lenta.ru 03:23
Экономика

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия 07:16
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Известия 06:10
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
ФАН вчера в 10:20
Футбол

«Сочи» упустил победу над «Уфой» в первом матче после отставки тренера

«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 06:06
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