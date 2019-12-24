Политика
ТАССАдвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
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с чего всё началось
В своем интервью журналу New York, известный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему известно кто стоит за назначением послов США на Украине.Апрал01:52
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Адвокат Трампа назвал 4-х послов США на Украине ставленниками Сороса
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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