с чего всё началось

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Технологии Тинькофф запускает Олега в Мобайле и Страховании Тинькофф объявляет об интеграции голосового помощника Олега в два направления своей экосистемы - Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование.

Общество В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.

Происшествия Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.

Происшествия Задержанные у Курил японские суда вернулись в Японию Пять японских рыболовецких судов, задержанных ранее российскими пограничниками в водах у южной части Курильских островов за нарушение правил лова, вернулись обратно в Японию после освобождения.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.