Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАдвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Адвокат американского лидера Дональда Трампа, Руди Джулиани, заявил, что у него хранится компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам Джулиани, он хранит эти компрометирующие данные, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения"
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

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Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43
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