Политика
Комсомольская правдаАдвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена
Адвокат американского лидера Дональда Трампа, Руди Джулиани, заявил, что у него хранится компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам Джулиани, он хранит эти компрометирующие данные, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения"
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Спорт
IGN опубликовал 16 минут геймплея Darksiders Genesis
3DNews вчера в 02:32
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Технологии
1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере
1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Российская газета 01:18
Политика
США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет
Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
REGNUM 00:26
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве по пути Карелию снес с дороги автомобиль приозерского полицейского. Но его все равно задержали
Уходя от преследования, подозреваемый попал в ДТП, повредив автомобиль "Ауди", на котором за ним гнались приозерские полицейские.
47 новостей 02:45
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Транспорт
В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Известия вчера в 11:26
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Футбол
Экспресс на КХЛ от 22.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 21 ноября в 21:44
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Политика
Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина
Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.
Полит.ру вчера в 08:19
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Культура
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:20
Футбол
Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером
Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Гаджеты
Motorola Razr 2 получит инновационную систему управления
Одной из главных особенностей Motorola Razr 2 станет боковая система управление, аналогичная системам Edge Sense, Side Sense и Side Touch в некоторых смартфонах компаний HTC, Sony и Huawei соответственно.
iXBT.com 03:03
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 21 ноября в 03:12
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Известия вчера в 07:15
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
После анализа характерных изменений ученые вывели формулу для пересчета одних лет в другие.
Усолье.Инфо 21 ноября в 01:54
Шоу-бизнес
Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой
Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
OAnews вчера в 14:30