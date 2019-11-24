Адвокат американского лидера Дональда Трампа, Руди Джулиани, заявил, что у него хранится компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам Джулиани, он хранит эти компрометирующие данные, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения"

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

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