Политика

РосбалтРосбалтДжулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал кадры из документального фильма о своей поездке на Украину, в Будапешт и Вену в связи с расследованием по импичменту Трампа.
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Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

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Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

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Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям

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Адвокат Трампа: Импичмент призван помешать расследовать коррупцию времен Обамы

Ведомости19:34

Джулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину

Росбалт19:26
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Общество

Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.
Алтапресс 19:02
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона увеличивает эту цифру на 850 рублей или 7,5%. Предполагается, что с 1 января 2020 года МРОТ будет 12,13 тыс. руб.
АБН вчера в 02:24
Общество

«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия

На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
РИА Новости 20:53
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru 13:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
ИнфоСМИ 11:44
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.
Амур.инфо 12 декабря в 21:32
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Экономика

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Коммерсантъ 17:36
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Футбол

«Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом России

«Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом категории «А» в России по итогам II Национального конкурса на образцовое спортивное сооружение.
Глас Народа 04:44
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона на UFC 245

Sports.ru 01:51
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

Mail.Ru Group как холдинг уступает владеющему YouTube Google по размеру ежемесячной всероссийской аудитории.
РБК 16:00
Единоборства

Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру

За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
ProstoProSport 12:44
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета 20:42
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Детройт», Прохоркин сделал передачу

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Лос-Анджелесу» — 2:4. В составе «королей» дубль оформил Анже Копитар.
Спорт-Экспресс 21:32
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
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