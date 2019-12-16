Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал кадры из документального фильма о своей поездке на Украину, в Будапешт и Вену в связи с расследованием по импичменту Трампа.

Джулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину

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