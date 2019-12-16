Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Наука Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.

Футбол Д. Фергюсон о замене Моизе Кина: «Мне нужно было убить время» Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал свое решение заменить форварда "ирисок" Моизе Кина на 89-й минуте игры, ведь сам итальянский футболист вышел на поле только на 70-й минуте:Это было не из-за его игры.

Спорт Россия собралась обжаловать решение WADA Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».

Экономика Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Общество Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%. При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве - на 24,5%.

Футбол Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.

Политика В Казахстане задумались о переименовании Алматы В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Финансы Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Политика Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.