Политика
РИА НовостиАдвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Футбол
Д. Фергюсон о замене Моизе Кина: «Мне нужно было убить время»
Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал свое решение заменить форварда "ирисок" Моизе Кина на 89-й минуте игры, ведь сам итальянский футболист вышел на поле только на 70-й минуте:Это было не из-за его игры.
Спорт
Россия собралась обжаловать решение WADA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».
Футбол
Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Общество
Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду
В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%. При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве - на 24,5%.
Музыка
Шнуров обругал Гагарину за обращение с подопечными на шоу «Голос»
Чочиева спела на конкурсе знаменитую песню "Опять метель". Однако, по мнению Шнурова, ни она, ни ее наставница не понимали ее смысла.
Футбол
Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.
Общество
Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было
Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Финансы
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
Авто
Nissan X-Trail был замечен во время тестов
Фотошпионами был замечен тестовый «мул» Nissan X-Trail во время проведения дорожных испытаний.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме
Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
Политика
Косачев прокомментировал призыв объявить все Курилы частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказался по поводу призыва главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с РФ все Курильские острова японской территорией.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.