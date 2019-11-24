Политика
RT на русскомАдвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Адвокат Трампа признался, что собрал компромат на семью Байдена в качестве «страховки»
Экономика сегоднявчера в 23:14
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Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч
Происшествия
В Анапе загорелся камыш на площади 1,5 тысячи «квадратов»
Камыш загорелся на площади порядка 1500 квадратных метров в Анапе Краснодарского края, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Политика
В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Происшествия
Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗе врезался в столб на Малышева
На улице Малышева, недалеко от дома № 154, водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, переиграл на выезде "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Общество
Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Армия и оружие
Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в субботу в Охотском море в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Политика
Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
Политика
Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Происшествия
В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины
Происшествия
В Астрахани сгорели два речных теплохода
Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Политика
Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге
На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Авто
Как завести автомобиль без посторонней помощи, если сел аккумулятор
Бывают случаи, когда аккумулятор сел и рядом нет никого, кто помог бы завести двигатель с «толчка» или от АКБ другого авто.