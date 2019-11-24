Политика

RT на русскомRT на русскомАдвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

Газета.Ruвчера в 22:31

Джулиани рассказал о компромате на Байденов

News.ruвчера в 23:42

Адвокат Трампа признался, что собрал компромат на семью Байдена в качестве «страховки»

Экономика сегоднявчера в 23:14
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Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК вчера в 09:30
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Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч

Чемпионат вчера в 22:01
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В Анапе загорелся камыш на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Камыш загорелся на площади порядка 1500 квадратных метров в Анапе Краснодарского края, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 22 ноября в 13:38
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
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«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты вчера в 18:04
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Происшествия

Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗе врезался в столб на Малышева

На улице Малышева, недалеко от дома № 154, водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:40
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
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«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, переиграл на выезде "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:42
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Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело вчера в 19:18
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Армия и оружие

Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения

Военное обозрение вчера в 09:19
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в субботу в Охотском море в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины

РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»

В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Metaratings вчера в 10:11
Политика

Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге

На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Газета.Ru вчера в 04:53
Авто

Как завести автомобиль без посторонней помощи, если сел аккумулятор

Бывают случаи, когда аккумулятор сел и рядом нет никого, кто помог бы завести двигатель с «толчка» или от АКБ другого авто.
Волгоградская правда вчера в 02:24
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