Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.

Здоровье В Волгограде 909 человек заразились ВИЧ-инфекцией По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в текущем году за период январь-октябрь в Волгоградской области выявили 909 случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Происшествия Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести «Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Космос «Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.

Политика Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Политика МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.

Шоу-бизнес Названы обладатели премии «Золотой граммофон» Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлёвском дворце в субботу в 24-й раз.

Музыка Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения» Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.

Общество Составлены правила общения с космонавтами В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.