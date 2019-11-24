Политика
RT на русскомАдвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Единоборства
Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии
Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Здоровье
В Волгограде 909 человек заразились ВИЧ-инфекцией
По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в текущем году за период январь-октябрь в Волгоградской области выявили 909 случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести
«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Общество
Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Шоу-бизнес
Названы обладатели премии «Золотой граммофон»
Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлёвском дворце в субботу в 24-й раз.
Культура
Эмиру Кустурице — 65
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ
По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
Музыка
Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»
Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Происшествия
Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»
В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Наука
«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»
Наш ректор, Виктор Антонович Садовничий, участвовал в решении прикладных задач в рамках пилотируемой программы и получил две государственные премии за создание тренажеров по подготовке космонавтов к полету на базе центрифуги ЦФ-18.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Футбол
Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на скандальный флаг своим баннером
«Реал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили во встрече со счетом 3:1.
Политика
В Румынии стартовал второй тур президентских выборов
19 миллионам граждан Румынии предстоит избрать своего лидера на следующие пять лет. В первом туре выборов участвовали 14 кандидатов.
Происшествия