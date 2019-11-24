Политика

RT на русскомRT на русскомАдвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

Газета.Ruвчера в 22:31

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
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«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
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Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
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В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

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Составлены правила общения с космонавтами

В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
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«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»

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В Румынии стартовал второй тур президентских выборов

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