Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

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