Политика

RT на русскомRT на русскомАдвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на Байдена

Комсомольская правда00:41

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Российская газета00:41

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

RT на русскомвчера в 21:54

Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

Газета.Ruвчера в 22:31

Адвокат Трампа рассказал о наличии компромата на семью Байденов

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

РБКвчера в 23:21

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

РИА Новостивчера в 21:43
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
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Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

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РИА Новости 07:23
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Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
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В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии

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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру

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В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Газета.Ru 06:05
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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

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ЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»

ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.
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Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
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The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
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Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

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