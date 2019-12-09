Общество

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
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с чего всё началось

Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
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