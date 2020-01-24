Общество
ИзвестияАдвокат Винника рассказала о ночном допросе россиянина в Париже
Парижские следователи в настоящее время допрашивают экстрадированного россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после голодовки, сообщает его греческий адвокат Зои Константопулу в своем Facebook.
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с чего всё началось
Как пишет у себя в "Фейсбуке" Зои Константопулу, с 09:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.Life.ruвчера в 19:00
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Верховный суд Греции подтвердил решение Минюста об экстрадиции Винника во Францию
Говорит Москвавчера в 08:12
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