Общество

ИзвестияИзвестияАдвокат Винника рассказала о ночном допросе россиянина в Париже

Парижские следователи в настоящее время допрашивают экстрадированного россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после голодовки, сообщает его греческий адвокат Зои Константопулу в своем Facebook.
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" Зои Константопулу, с 09:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.
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