с чего всё началось

Парижские следователи в настоящее время допрашивают экстрадированного россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после голодовки, сообщает его греческий адвокат Зои Константопулу в своем Facebook.

Адвокат Винника рассказала о ночном допросе россиянина в Париже

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Политика Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Политика Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.

Общество Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.

Происшествия Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Футбол «Локомотив» проиграл «Осиеку» в контрольном матче Третий и заключительный контрольный матч на первом зимнем сборе «Локомотив» проведет 26 января с южнокорейской командой «Чонбук Моторс».

Политика Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Авто В России появились новые штрафы для водителей Размер штрафа, согласно инициативе, составит 2500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5500 рублей – для водителей грузовиков и автобусов.