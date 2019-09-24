Политика

РБКРБКАдвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.
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Адвокат Януковича рассказал о подготовке возращения политика на Украину

Коммерсантъ05:14

Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину

RT на русском04:23

Янукович поручил подготовить его возвращение на Украину, заявил адвокат

РИА Новости02:36

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

РБК03:49

Объявлено о возвращении Януковича на Украину

Дни.ру04:40

На Украине рассказали, что ждет Януковича после возвращения в страну

URA.Ru04:15

Адвокат Януковича заявил, что готовит возможность его безопасного возвращения на Украину

ТАСС03:02
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Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Экономика

План строительства ВСМ Москва — Казань хотят сократить втрое

REGNUM 04:17
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 22 сентября в 19:03
Политика

Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Армия и оружие

Украина опять закупила у чехов САУ «Гвоздика»

Новостной фронт 03:47
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем «У Палыча»

РБК 04:08
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой

Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Хоккей

«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Футбол

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Технологии

Идентификация абонентов по фото и голосу появится в России

«Ростелеком» создаст систему удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу.
iReactor вчера в 23:59
Политика

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество

Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе

В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Говорит Москва 04:09
Гаджеты

Apple запускает сборку Mac Pro в техасском Остине

Американская технокорпорация Apple запустит производство сборку Mac Pro в Остине, штат Техас.
RuNews24.ru 02:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье

Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной

Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Футбол

Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД

По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.
Pravda.Ru 04:19
Происшествия

Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Гаджеты

Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Российская газета 05:49
Общество

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество

Суд в Германии признал похмельный синдром болезнью

Похмельный синдром, как и всякое нарушение в работе организма, является болезнью.
Planet Today 03:32
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

Вести.Ru 01:51
Кино

Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия

Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
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