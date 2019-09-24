Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Политика Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Хоккей «Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Технологии Идентификация абонентов по фото и голосу появится в России «Ростелеком» создаст систему удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу.

Общество Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Гаджеты Apple запускает сборку Mac Pro в техасском Остине Американская технокорпорация Apple запустит производство сборку Mac Pro в Остине, штат Техас.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Футбол Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Общество Большинство россиян провели летний отпуск дома Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Общество Суд в Германии признал похмельный синдром болезнью Похмельный синдром, как и всякое нарушение в работе организма, является болезнью.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.