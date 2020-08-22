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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Адвокат Жорин осудил «шоу» вокруг дела Ефремова

Судебные процессы с участием знаменитостей не проходят тихо, однако "шоу" в деле актера Михаила Ефремова можно было избежать. Такое заявление сделал адвокат Сергей Жорин.В источнике
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Радио Комсомольская правда

Адвокат Жорин о тактике Пашаева: «Все это не прокатит»

Радио Комсомольская правдавчера в 08:59
Bimru.ru

Сергей Жорин не одобрил, как развивается суд по делу Ефремова

Bimru.ruвчера в 11:05
Телепрограмма

«Есть попытки затягивания»: адвокат Жорин высказался о деле Ефремова

Телепрограммавчера в 09:10
Экономика сегодня

Адвокат Жорин осудил «шоу» вокруг дела Ефремова

Экономика сегодня22:42

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01

Часть совета директоров «Барселоны» допустила продажу Месси

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах, сообщает ESPN.
Чемпионатвчера в 13:06

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости20 августа в 04:44
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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