Политика
ИзвестияЗеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.
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с чего всё началось
"Состоянием на 16.45 (совпадает с мск – ред.) 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБ Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц участвующих в обмене", - сказал Рыбин в видеообращении под названием "Обмен под угрозой срыва", опубликованном на его странице в Facebook.РИА Новости11:30
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