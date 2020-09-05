Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному артисту Михаилу Ефремову, вероятно, назначат порядка 6–8 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в Москве. Такой прогноз юрист дал в интервью телеканалу «Москва 24». «От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил Пашаев.

Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП

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