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ИзвестияАдвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному артисту Михаилу Ефремову, вероятно, назначат порядка 6–8 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в Москве. Такой прогноз юрист дал в интервью телеканалу «Москва 24». «От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил Пашаев.
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Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года
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