Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному артисту Михаилу Ефремову, вероятно, назначат порядка 6–8 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в Москве. Такой прогноз юрист дал в интервью телеканалу «Москва 24». «От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил Пашаев.
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Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

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Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ruвчера в 12:11
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Каждый из снимков объединяет данные от нескольких телескопов.
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Сотрудники силовых структур провели обыск в петербургском офисе «Открытой России».
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