Происшествия
RT на русскомАдвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
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Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Футбол
Мещеряков — о поражении от «Ювентуса»: «Показали достойную игру против одной из лучших команд мира»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение железнодорожников от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Футбол
Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Спорт
Решившая выступать за Словению Подчуфарова назвала российский спорт шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о причинах решения поменять спортивное гражданство, передает "Чемпионат.com".
Политика
И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Авто
Представлена новая Hyundai Creta
Увеличились и габариты, автомобиль, что называется, "раздался" прибавив несколько сантиметров по всем направлениям, включая и объем багажника, который теперь составляет 444 литра против 402, как у предшественника.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева
В центре Киева прогремел взрыв гранаты неподалеку от бара "Пророк", расположенного на Пушкинской улице.
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Наука
Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом
В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
Общество
Психологи выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Общество
Дети репрессированных москвичей рассчитывают на Конституционный суд
Конституционный суд России на заседании во вторник рассмотрел дело о конституционности положений, которые не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители стали жертвами советских политических репрессий.
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Происшествия
Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS
Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS. Об этом РБК сообщили в норвежской службе спасения.