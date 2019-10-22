Происшествия

RT на русскомRT на русскомАдвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
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Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

RT на русском16:41

МВД отменило уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Дождь16:51

МВД прекратило уголовное преследование бывшего челябинского губернатора

Коммерсантъ15:24

СМИ сообщили об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского

74.ru15:46

Адвокат: МВД отменило постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Дубровского

ТАСС14:55

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

РБК14:50

Источник: МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела Дубровского

Znak.com13:55
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