Происшествия
АБНАдвокат допустил освобождение Ефремова от тюрьмы из-за болезни
Александр Почуев, бывший адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, допустил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова, который попал в ДТП с погибшим, может отразиться на исполнении приговора. Михаилу Ефремову стало плохо накануне по дороге в Пресненский суд.
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Адвокат рассказал, как состояние здоровья Ефремова может повлиять на его наказание
Газета.Ruвчера в 20:19
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Происшествия
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Радио Sputnik вчера в 02:19
Происшествия
Врачи не выявили угрозы для жизни Ефремова
Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, доставленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина.
ТАСС 03:54
Общество
В Белоруссии на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой
Б Белоруссии постановлением совета министров введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, сообщает министерство антимонопольного регулирования республики.
Интерфакс 02:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском 05:08
Общество
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Сотрудница центра занятости из города Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице, сообщают «Аргументы и факты».
Lenta.ru 02:56
Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Технологии
У берегов Антарктиды нашли объект, похожий на ледяной корабль
Как передает The Daily Mail, пользователь обратил внимание на нечто напоминающее круизный лайнер, изучая карту Антарктиды.
МТВ онлайн вчера в 22:52
Политика
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса объявил 11 августа на совещании с членами правительства Владимир Путин.
Medvestnik.ru вчера в 05:15
Авто
Новый российский электромобиль Zetta получил патент
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патент и изображения нового российского электромобиля Zetta.
Picsnews.net 10 августа в 05:12
Политика
Казахстан намерен обсудить с Россией закупку вакцины от коронавируса
Власти Казахстана направят в Россию делегацию, чтобы обсудить вопрос закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:07
Происшествия
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет.
Российская газета 04:36
Общество
Синоптики предсказали «генеральную репетицию осени»
В европейской части России начинается «генеральная репетиция осени», сообщили в центре погоды «Фобос» 12 августа.
Известия 03:03
Общество
Мурашко заявил о намерении сделать прививку от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко планирует сделать прививку от коронавиурса в августе.
РБК 05:12
Экономика
ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%
ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.
Газета.Ru 02:49
Политика
Разворот (утренний): Вероника Цепкало
Вероника Цепкало, представитель штаба Светланы Тихановской и супруга Валерия Цепкало была сегодня нашим "живым гвоздем".
Эхо Москвы 04:29
Футбол
«Спартак» намерен приобрести защитника из чемпионата Франции
В минувшем сезоне защитник провел за "Страсбург" 33 матча во всех соревнованиях, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
RuNews24.ru 03:50
Происшествия
Главу департамента культуры Вологодчины подозревают в мошенничестве
Вологда, 11 августа 2020, 17:33 — REGNUM Начальника департамента культуры и туризма правительства Вологодской области Владимира Осиповского подозревают в мошенничестве.
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Сын актёра Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца. Авария произошла в Новгородской области.
RT на русском вчера в 15:10
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День 01:58
Политика
В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире
США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
РИА Новости 04:28
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи и Венсан Кассель поддержали старшую дочь Деву во время фотосессии
15-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева выросла невероятной красавицей, взяв все самое лучшее от своих знаменитых родителей.
Lisa.ru вчера в 07:01
Происшествия
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
РИА Новости 04:42
Политика
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа
«В ответ на запрос Польши в эту пятницу (14 августа — ред.) министры иностранных дел стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.
REGNUM 04:02
Футбол
РФС выиграл суд у «Телеспорта» и получит 530 тысяч евро
Завершилось судебное разбирательство между Российским футбольным Союзом (РФС) и компанией «Телеспорт».
ProstoProSport 03:41
Единоборства
Гэтжи назвал самую большую слабость Хабиба Нурмагомедова
Sputnik Армения 04:35
Футбол
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В матче 1-го тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив", завершившемся победой гостей (2:0), случился очередной судейский скандал.
Газета.Ru вчера в 16:24
Здоровье
Раскрыты побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
У добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», было зафиксировано 144 побочных эффекта.
URA.Ru 04:08
Наука
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Четыре кости, которые были найдены на английском острове Уайт в прошлом году, принадлежат новому виду динозавров Vectaerovenator inopinatus, названному так из-за наличия в скелете больших воздушных пространств.
ТК Звезда 01:17