Футбол
Газета.RuАдвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО
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с чего всё началось
Футболисты братья Кокорины и Павел Мамаев уже вышли на свободу по УДО, но четвертый фигурант их дела Александр Протасовицкий пока находится в колонии. Как «360» объяснила адвокат заключенного Татьяна Прилипко, ходатайство о его освобождении было подано позже остальных.Телеканал 360°11:05
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
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