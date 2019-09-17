Футболисты братья Кокорины и Павел Мамаев уже вышли на свободу по УДО, но четвертый фигурант их дела Александр Протасовицкий пока находится в колонии. Как «360» объяснила адвокат заключенного Татьяна Прилипко, ходатайство о его освобождении было подано позже остальных.

с чего всё началось

17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО

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