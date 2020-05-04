Происшествия
Газета.RuАдвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.
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с чего всё началось
Мы узнали, что происходил с Белых, Дрымановым, Улюкаевым и куда привели поиски "исчезнувшего" Дмитрия Захарченко.Московский Комсомолецвчера в 11:18
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«Барселона» предложила €80 млн и троих игроков за форварда «Интера»
По информации источника, сине-гранатовые предложили "нерадзурри" €80 млн и троих своих защитников: Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом
Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон
Обоим придется пройти 14-дневный карантин. В интервью TV Galicia россиянин признался, что его цель - остаться в Сельте на следующий сезон.
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Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие
Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
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Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью
3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.
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Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров
Mockva.ru 03 мая в 20:24
Происшествия
Вспоминаем ОБЖ: простая инструкция о том, как не стать жертвой нападения
В статье 37 УК РФ сказано, что не будет превышения пределов необходимой обороны, если в силу внезапности нападения обороняющийся не мог оценить реальный масштаб угрозы, — говорит адвокат Сергей Колосовский.
НГС24 вчера в 23:00
Экономика
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
Происшествия
Житель Саратова перепутал двери и надругался над хозяйкой квартиры
По данным следствия, 28 апреля в квартире одного из домов в Ленинском районе 28-летняя женщина, ожидая мужа с работы, не стала запирать на замок входную дверь.
Общественное мнение 03:26
Общество
Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
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Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые условия работы
Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые безопасные условия работы с пациентами в связи с эпидемией коронавируса.
Ugpressa.ru вчера в 15:35
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Общество
В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом
Российская газета вчера в 08:41
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33