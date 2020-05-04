Мы узнали, что происходил с Белых, Дрымановым, Улюкаевым и куда привели поиски "исчезнувшего" Дмитрия Захарченко.

с чего всё началось

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,6K

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,8K

Энергетика Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. 68

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 447

Происшествия Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы. 370

Футбол Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон Обоим придется пройти 14-дневный карантин. В интервью TV Galicia россиянин признался, что его цель - остаться в Сельте на следующий сезон.

Армия и оружие Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Шоу-бизнес Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью 3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.

Происшествия Вспоминаем ОБЖ: простая инструкция о том, как не стать жертвой нападения В статье 37 УК РФ сказано, что не будет превышения пределов необходимой обороны, если в силу внезапности нападения обороняющийся не мог оценить реальный масштаб угрозы, — говорит адвокат Сергей Колосовский.

Происшествия Житель Саратова перепутал двери и надругался над хозяйкой квартиры По данным следствия, 28 апреля в квартире одного из домов в Ленинском районе 28-летняя женщина, ожидая мужа с работы, не стала запирать на замок входную дверь. 2

Общество Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза. 2

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,1K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 370

Общество В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев. 12

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 519