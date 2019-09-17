Происшествия

BFM.ruBFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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Адвокату Дагиру Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию

ТАССвчера в 14:48

Адвокат Дагир Хасавов задержан на 48 часов

РЕН ТВвчера в 14:00

Адвокату экс-министра экономики Дагестана Хасавову предъявили обвинение

Интерфаксвчера в 16:36

Адвоката забрали из суда

Коммерсантъвчера в 12:08

В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана

РБКвчера в 15:54

В Лефортовском суде Москвы во время заседания задержали адвоката Дагира Хасавова

Эхо Москвывчера в 15:31

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Lenta.ruвчера в 14:03
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
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Экономика

Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков

Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками.
Известия вчера в 14:00
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Экономика

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Игры

Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время

В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру вчера в 14:05
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Армия и оружие

Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой

Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета вчера в 17:43
Происшествия

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Гаджеты

Wi-Fi Alliance запускает Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.
News.ru 16 сентября в 10:56
Космос

В Антарктиде найдено подтверждение того, что на континенте побывали инопланетяне

Почти каждый день на заснеженном континенте обнаруживаются странные пирамиды, упавшие космические корабли и еще много странных вещей.
Южный Федеральный 16 сентября в 20:59
Общество

Турчак вступился за получившего 3,5 года колонии актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Авто

АвтоВАЗ отказался от выпуска мощной версии модели «Лада Гранта»

Напомним, выпуск дорестайлинговых седанов Гранта Спорт и хэтчбеков Калина Спорт прекратили ещё в 2018 году одновременно с обычными версиями моделей.
Тарантас Ньюс 00:15
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Байером» в групповом этапе Лиги чемпионов

В Германии состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
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Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

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Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Экономика

Кризис в стране ощущают более 60% жителей России

Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
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Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Происшествия

Ургант вспомнил на «Первом канале» о страшном суде из-за дела Устинова

РБК 03:01
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Абдусамад Мустафаевич Гамидов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Экс Председатель Правительства Республики Дагестан с 22 июля 2013 по 5 февраля 2018 года. По национальности даргинец.
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