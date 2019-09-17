Происшествия
BFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices вчера в 05:26
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Происшествия
На предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв
Взрыв прогремел в тот момент, когда президент Афганистана Ашраф Гани должен был начинать свое выступление на предвыборном митинге.
ТАСС 05:04
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:26
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Экономика
Российское ТВ стремительно теряет рекламодателей
Расходы на телерекламу за полугодие снизились на 9%, что косвенно подтверждает снижение на 6% рекламных доходов холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, сообщает ТГ-канал "Медиатехнолог".
ИА REX 06:30
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
RT на русском вчера в 17:47
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
RT на русском 10:00
Хоккей
Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»
На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ 13:18
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Модели Nokia 800 Tough и Nokia 2720 Flip можно назвать «кнопочными смартфонами», ведь в них есть операционная система KaiOS с магазином приложений, а также самые популярные мессенджеры.
Astera 09:07
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс 09:05
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Политика
В МИД Украины объяснили демарш делегации на заседании ОБСЕ
В Министерстве иностранных дел Украины объяснили демарш своей делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 13:32