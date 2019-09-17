Происшествия

BFM.ruBFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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