Происшествия

BFM.ruBFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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Адвокату Дагиру Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию

ТАСС14:48

Адвокат Дагир Хасавов задержан на 48 часов

РЕН ТВ14:00

Адвоката забрали из суда

Коммерсантъ12:08

Коллеги адвоката Хасавова сообщили о его задержании в Москве на суде по делу дагестанских экс-чиновников

Интерфакс14:16

В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана

РБК15:54

В Лефортовском суде Москвы во время заседания задержали адвоката Дагира Хасавова

Эхо Москвы15:31

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Lenta.ru14:03
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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