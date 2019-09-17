Происшествия
BFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
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Hyundai представил бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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В России планируют упростить правила ухода в отпуск
Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
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Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.
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Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
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Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
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В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР
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Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
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Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400
Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Турции, отреагировал на террористическую атаку, в результате которой пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Капитал страны вчера в 14:55
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Игры
Valve начала публичное тестирование новой библиотеки Steam
Valve запустила публичное тестирование новой библиотеки Steam, которую компания представила в начале года на GDC 2019.
Игромания.ру 13:24
Авто
Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9
Китайские сертификационные органы выложили в открытый доступ фотографии нового седана DS 9. Конкурента Lexus ES и Volvo S90 официально покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.
Motor 09:50
Наука
РЖД, РФФИ и фонд «Талант и успех» поддержат проекты молодых ученых
ОАО «Российские железные дороги», образовательный фонд «Талант и успех» и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проведут конкурс проектов молодых ученых – студентов и аспирантов.
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OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T
Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru 12:40
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
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Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
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Общество
В школах Севастополя дети начали изучать украинский язык
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Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
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