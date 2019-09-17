Происшествия
BFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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В Лефортовском суде Москвы во время заседания задержали адвоката Дагира Хасавова
Эхо Москвывчера в 15:31
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
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Кокорина и Мамаева пригласят в Госдуму
Газета.Ru вчера в 05:32
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Гаджеты
Опубликовано первое фото флагмана Huawei Mate 30 Pro
Эваном Блэссом, известным инсайдером в области технологических новинок, был размещен первый фотоснимок нового флагмана Huawei, получившего название Mate 30 Pro.
Discover24 вчера в 06:13
Футбол
Клопп остался недоволен судейством в матче с «Наполи» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против «Наполи» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 22:20
Футбол
Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»
Радио Комсомольская правда вчера в 03:42
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera вчера в 09:07
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Коммерсантъ вчера в 15:09
Гаджеты
Honor выпустил бюджетный смартфон Honor Play 3e
Вдобавок, новинка имеет 3,5-мм разъем для наушников и порт Micro-USB. Ёмкость аккумулятора Honor Play 3e составляет 3020 мАч.
ITZine.ru вчера в 10:10
Происшествия
Индусу удалили рог длиной десять сантиметров
В индийском городе Сагар местному 73-летнему фермеру удалили рог. Нарост на его голове появился после удара пять лет назад.
VSE42.RU 01:01
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Футбол
Роналду раскрыл размер своего состояния
Известия вчера в 21:02
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс вчера в 08:18
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Политика
Госдума одобрила законопроект о единой базе данных россиян
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском вчера в 07:49
Космос
Астрономы: звезда Табби тускнеет из-за испарения украденной луны
Загадка необъяснимо тускнеющей звезды давно тревожит учёных. Некоторые даже связывают её поведение с деятельностью инопланетян.
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Футбол
Эксперты ожидают победу «Ювентуса» над «Атлетико»
Эксперты (34%) в грядущем поединке предпочтение отдают гостям.
ODDS.ru вчера в 00:27
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Определены регионы с самыми доступными автомобилями с пробегом
МедиаПоток 15 сентября в 06:01
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48