Происшествия

BFM.ruBFM.ruАдвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР.
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Адвокату Дагиру Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию

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В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана

РБКвчера в 15:54

В Лефортовском суде Москвы во время заседания задержали адвоката Дагира Хасавова

Эхо Москвывчера в 15:31

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Lenta.ruвчера в 14:03
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

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Армия и оружие

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Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Газета.Ru вчера в 01:56
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Опубликовано первое фото флагмана Huawei Mate 30 Pro

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Клопп остался недоволен судейством в матче с «Наполи» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против «Наполи» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Коммерсантъ вчера в 15:09
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Lenta.ru вчера в 14:45
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Абдусамад Мустафаевич Гамидов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Экс Председатель Правительства Республики Дагестан с 22 июля 2013 по 5 февраля 2018 года. По национальности даргинец.
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