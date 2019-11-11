Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.

Музыка Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Политика США выделит средства на обеспечение энергонезависимости Европы Американское правительство выделит 1 млрд. долларов на обеспечение энергетической безопасности государств Европы, а также на диверсификацию источников поставок энергоресурсов для снижения роли Российской Федерации.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Энергетика Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.

Культура Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.

Экономика ФРС США сохранила базовую процентную ставку Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.