Происшествия
REGNUMАдвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Происшествия
СК отрицает возбуждение нового дела против якутского шамана Габышева
Ранее координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил о возбуждении дела на Габышева по ст. 318 УК РФ.
Музыка
Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия
Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Политика
США выделит средства на обеспечение энергонезависимости Европы
Американское правительство выделит 1 млрд. долларов на обеспечение энергетической безопасности государств Европы, а также на диверсификацию источников поставок энергоресурсов для снижения роли Российской Федерации.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
Политика
Помпео: антироссийские санкции не направлены против россиян
Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
Футбол
Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Космос
В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе
Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Авто
Skoda показала в России новый Rapid
11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.