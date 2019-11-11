Происшествия

REGNUMREGNUMАдвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Защита отрабатывает версию влияния лекарств на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС14:24

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости10:06

Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

Известия13:24

Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

РБК10:22

Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым

Телеканал 360°11:13

Историк Олег Соколов не выходил на связь с семьей убитой аспирантки Анастасии Ещенко по поводу компенсации

Эхо Москвы13:07

Доцент-расчленитель Олег Соколов пишет в тюрьме книгу об убийстве

Gorodvo.ruвчера в 05:56
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Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor вчера в 04:10
Происшествия

СК отрицает возбуждение нового дела против якутского шамана Габышева

Ранее координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил о возбуждении дела на Габышева по ст. 318 УК РФ.
Тайга.инфо 04:06
Музыка

Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия

Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Говорит Москва 11:00
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
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Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

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Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Rambler News Service 09:59
Политика

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
RT на русском 14:00
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru 08 декабря в 11:54
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

США выделит средства на обеспечение энергонезависимости Европы

Американское правительство выделит 1 млрд. долларов на обеспечение энергетической безопасности государств Европы, а также на диверсификацию источников поставок энергоресурсов для снижения роли Российской Федерации.
ГЛАС.RU 14:03
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Политика

Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
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Политика

Помпео: антироссийские санкции не направлены против россиян

Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян.
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Футбол

Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:56
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости 11:36
Экономика

Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
REGNUM 08:39
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Космос

В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе

Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
UfacityNews.ru 09 декабря в 05:41
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
REGNUM 14:26
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
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Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
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Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Футбол

«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:08
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
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