Происшествия

REGNUMREGNUMАдвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

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Защита отрабатывает версию влияния лекарств на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС14:24

Адвокат историка Соколова намерен жаловаться Познеру на травлю в СМИ

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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

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Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

РБК10:22

Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым

Телеканал 360°11:13

Доцент-расчленитель Олег Соколов пишет в тюрьме книгу об убийстве

Gorodvo.ruвчера в 05:56
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«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
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Финт Таарабта против Ерохина признан моментом дня в Лиге чемпионов

По итогам матчей первого игрового дня 6-тура Лиги чемпионов, УЕФА выбрал лучший момент.
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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры

Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вечерняя Москва 08:19
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28

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Происшествия

Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

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Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
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Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Lenta.ru 11:48
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Транспорт

Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю

Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
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Общество

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
РБК 14:18
Экономика

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:02
Общество

Прощание с Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.
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Политика

Офис Зеленского исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции.
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Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
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Наука

Новая технология открывает путь к созданию биокомпьютеров

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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Шамана Габышева задержала полиция

8 декабря на своем ютуб-канале ближайший сподвижник шамана Александра Габышева Евгений Ростокин (Ворон) поделился со своими подписчиками сенсацией: Шаман Габышев на санках, с лайками и тремя последователями из Якутска начал свой поход в Москву.
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Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза

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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
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Группа преподавателей университета Буффало приехала в областной центр, чтобы выступить перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
СРБ 07:36
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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