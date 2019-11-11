Происшествия
REGNUMАдвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Футбол
«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
Футбол
Финт Таарабта против Ерохина признан моментом дня в Лиге чемпионов
По итогам матчей первого игрового дня 6-тура Лиги чемпионов, УЕФА выбрал лучший момент.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры
Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Происшествия
Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя
Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.
Политика
Офис Зеленского исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Происшествия
Шамана Габышева задержала полиция
8 декабря на своем ютуб-канале ближайший сподвижник шамана Александра Габышева Евгений Ростокин (Ворон) поделился со своими подписчиками сенсацией: Шаман Габышев на санках, с лайками и тремя последователями из Якутска начал свой поход в Москву.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Общество
В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки
Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Общество
Американских преподавателей выдворили из Рязани
Группа преподавателей университета Буффало приехала в областной центр, чтобы выступить перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.