Происшествия

RT на русскомRT на русскомАдвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
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с чего всё началось

«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.
Телеканал 360°вчера в 12:18

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Историку Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не травмировать психику

78.ru01:55

«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

Телеканал 360°вчера в 12:18

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

РИА Новости01:30

Адвокат Соколова: Ученый может потерять рассудок

Московский Комсомолецвчера в 23:42

Доценту Соколову пытаются спасти рассудок

Мойка78вчера в 21:47

Доцента Соколова спасают от «потери рассудка»

Gazeta.SPbвчера в 17:54

Экс-доцент СПбГУ может «потерять рассудок» после убийства аспирантки

АБН01:38
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Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Общество

30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму

Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка.
Бизнес-газета 01:46
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Футбол

Определены 10 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Sport24.ru вчера в 18:36
Авто

Nissan Almera сменила поколение и получила турбомотор

Накануне в Тайланде состоялся официальный дебют новой генерации Almera, которая со сменой поколений стала разновидностью седана Nissan Versa.
Daily-Motor.Ru 01:24
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:08
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Ведомости вчера в 17:08
Транспорт

В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей

С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.
Московский Комсомолец 02:21
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Футбол

«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

Metaratings вчера в 11:15
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Футбол

Луис Адриано женился на российской модели

Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко.
Bobsoccer 01:45
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру вчера в 13:46
Политика

Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Московский Комсомолец 02:02
Кино

Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 14:38
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Футбол

В Испании сообщили о возможном переходе Ракитича в «Атлетико»

Матч ТВ вчера в 20:03
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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