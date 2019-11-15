«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.

с чего всё началось

Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.

Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

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