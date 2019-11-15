Происшествия
RT на русскомАдвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
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с чего всё началось
«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.Телеканал 360°вчера в 12:18
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Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Общество
30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму
Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Футбол
Определены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Авто
Nissan Almera сменила поколение и получила турбомотор
Накануне в Тайланде состоялся официальный дебют новой генерации Almera, которая со сменой поколений стала разновидностью седана Nissan Versa.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Транспорт
В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей
С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
Футбол
«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Футбол
Луис Адриано женился на российской модели
Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко.
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Кино
Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Футбол
В Испании сообщили о возможном переходе Ракитича в «Атлетико»
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Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.