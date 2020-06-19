Происшествия
RT на русскомАдвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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Потерпевшими по делу о смертельном ДТП с Ефремовым признаны трое родственников погибшего
Московский Комсомолецвчера в 09:25
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Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу
Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 18 июня в 05:57
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском вчера в 02:49
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Жители США не одобрили выплаты афроамериканцам за рабство
В США провели опрос жителей на тему возможности введения специальных выплат афроамериканской части населения.
ФедералПресс вчера в 18:41
Футбол
Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали
Возгорание в ангаре, расположенном на территории цементного завода на севере Москвы, ликвидировано.
RT на русском 02:21
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Матч тульского «Арсенала» и московского «Спартака» должен был состояться 21 марта, но из-за эпидемиологической ситуации чемпионат РПЛ был приостановлен.
Молодой коммунар 03:19
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты пикеты прошли в Минске, Гомеле, Могилеве и других городах.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com вчера в 08:45
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Общество
Сын Никиты Хрущёва скончался в США
RT на русском 18 июня в 18:02
Происшествия
В Вашингтоне демонстранты снесли памятник генералу Конфедерации
Вашингтон, 20 июня 2020, 10:09 — REGNUM В Вашингтоне группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который расположен недалеко от штаб-квартиры полиции.
REGNUM 03:09
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 18 июня в 10:44
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru вчера в 13:55
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 254 человек
В Свердловской области продолжается рост числа заболевших COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у 254 пациентов.
JustMedia вчера в 03:13
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru вчера в 02:43