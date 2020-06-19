Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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