Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.

с чего всё началось

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.

Политика Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке 14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот». 973

Авто Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 60

Общество ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 222

Общество ЦПК составил рейтинг регионов РФ по уровню пессимизма Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основе активности пользователей социальных сетей о том, какие вопросы больше всего волнуют граждан, и в каких регионах наблюдается самый высокий уровень пессимизма относительно будущего, которое ждет людей после окончания пандемии коронавируса.

Экономика Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 48

Транспорт Группа «Аэрофлот» в мае сократила перевозки на 94% Группа "Аэрофлот" в мае 2020 года уменьшила перевозки пассажиров по сравнению с таким же периодом годом ранее на 94%, до 305,6 тыс. пассажиров, говорится в сообщении компании.

Общество В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.

Экономика Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей. 1

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 1,4K

Футбол В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиями Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой готовится к рождению второго ребенка Алла Пугачева в скором времени в очередной раз станет бабушкой. Племянник певицы Влад рассказал о подготовке к рождению его второго ребёнка. 2

Политика Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию. 358

Происшествия Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды. 21

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Общество За сутки в Тульской области умерли два человека с коронавирусом За прошедшие сутки стало известно о двух умерших пациентах В Тульской больнице умер 44-летний пациент подтвержденным COVID-19.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.