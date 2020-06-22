Происшествия
ИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось
Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.Собеседниквчера в 05:11
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Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Вести.Ru вчера в 07:31
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Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 02:56
Общество
Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда
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Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
ЦПК составил рейтинг регионов РФ по уровню пессимизма
Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основе активности пользователей социальных сетей о том, какие вопросы больше всего волнуют граждан, и в каких регионах наблюдается самый высокий уровень пессимизма относительно будущего, которое ждет людей после окончания пандемии коронавируса.
Экономика сегодня 03:46
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
Двое граждан Украины осуждены в Крыму за контрабанду через границу сильнодействующих веществ.
ИА Крыминформ 03:22
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Транспорт
Группа «Аэрофлот» в мае сократила перевозки на 94%
Группа "Аэрофлот" в мае 2020 года уменьшила перевозки пассажиров по сравнению с таким же периодом годом ранее на 94%, до 305,6 тыс. пассажиров, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:06
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Музыка
Якутский этнический дуэт полюбился судьям на американском шоу талантов
SM News 20 июня в 06:31
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Футбол
Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:30
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 20 июня в 06:09
Общество
В Гааге возобновят слушания по делу о гибели Boeing в Донбассе
В суде Гааги сегодня возобновятся слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Росбалт 02:52
Футбол
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет
Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиями Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой готовится к рождению второго ребенка
Алла Пугачева в скором времени в очередной раз станет бабушкой. Племянник певицы Влад рассказал о подготовке к рождению его второго ребёнка.
Дни24 02:13
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Политика
Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
Общество
За сутки в Тульской области умерли два человека с коронавирусом
За прошедшие сутки стало известно о двух умерших пациентах В Тульской больнице умер 44-летний пациент подтвержденным COVID-19.
Первый Тульский 03:55
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru 03:25
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05