Происшествия
ИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось
Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.Собеседниквчера в 05:11
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
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Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
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Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Космос
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Ученый из Университета Клемсона объединил усилия с международной группой астрономов для выявления периодических гамма-излучений от 11 активных галактик, прокладывая путь для будущих исследований нетрадиционных галактик, которые могут иметь две сверхмассивные черные дыры в их центрах.
Машины и Механизмы 19 июня в 23:46
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Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
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Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
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Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
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Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
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Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
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Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
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В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
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ЦСКА проведет собрание на базе, Гончаренко не приехал
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Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
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Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
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Небогатые туристы потеряют возможность отдыхать в Таиланде
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Авиакомпания «Россия» возобновляет туристические рейсы в Сочи и Анапу
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Авто
В Volvo назвали причину ограничения скорости на автомобилях
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Газета.Ru вчера в 02:34
Армия и оружие
Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
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