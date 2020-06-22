Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось

Хотел помочь другу: адвокат объяснил, почему пьяный Ефремов сел за руль

Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.
Собеседниквчера в 05:11

Подробнее о событии

Адвокат рассказал, что Ефремов сел за руль пьяным ради известного друга

ФАН05:28

«Очень известная личность». Адвокат Ефремова — о друге, ради которого актер мог сесть за руль

Телеканал 360°03:52

Грязный пиар на страшной беде

Собеседник02:28

Адвокат Ефремова объяснил, почему актер сел пьяным за руль

НТВ03:23

Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова

РБК02:36

Ефремов сел пьяным за руль ради друга из Украины

Рамблер01:55

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новостивчера в 22:53
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Политика

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru 05:54
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Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов

REGNUM вчера в 18:21
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
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Космос

Обнаружены галактики с двумя черными дырами

Ученый из Университета Клемсона объединил усилия с международной группой астрономов для выявления периодических гамма-излучений от 11 активных галактик, прокладывая путь для будущих исследований нетрадиционных галактик, которые могут иметь две сверхмассивные черные дыры в их центрах.
Машины и Механизмы 19 июня в 23:46
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Хоккей

Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов

Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Автоспорт

Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes

60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru вчера в 13:07
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
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Единоборства

Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
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Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Lenta.ru вчера в 22:31
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru вчера в 14:00
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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ЦСКА проведет собрание на базе, Гончаренко не приехал

Нева Спорт 03:05
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Общество

Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг

Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
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Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

Российская газета 03:26
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Путешествия

Небогатые туристы потеряют возможность отдыхать в Таиланде

Секрет фирмы 20 июня в 15:42
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Путешествия

Авиакомпания «Россия» возобновляет туристические рейсы в Сочи и Анапу

«Россия» 22 июня выполнит первые туристические рейсы в Сочи и Анапы из Москвы в рамках совместной с оператором «Библио-Глобус» переработанной программы туристических полетов.
Кубанские новости 01:21
Авто

В Volvo назвали причину ограничения скорости на автомобилях

Автоновости дня вчера в 07:50
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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