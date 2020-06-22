Шоу-бизнес
ИзвестияАдвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в день аварии был православный праздник (Духов день), поэтому Ефремов употребил спиртное.
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с чего всё началось
Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга.Собеседниквчера в 05:11
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Стало известно, почему устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов сел пьяным за руль
Вокруг ТВвчера в 11:58
Хотел спасти друга: адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов сел за руль в пьяном виде
Экспресс газетавчера в 09:53
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Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Известия вчера в 21:14
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Космос
Наша Галактика может вмещать до 36 инопланетных цивилизаций
Британские астрономы университета в Ноттингеме рассчитали вероятность существования в галактике Млечный путь до 36 инопланетных цивилизаций.
Yocity12 19 июня в 11:41
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Происшествия
Семья адвоката Ефремова погибла из-за пьяного водителя
Собеседник вчера в 10:08
Общество
Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса
Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Армия и оружие
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
Известия вчера в 17:49
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews 20 июня в 13:15
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Происшествия
На Алтае осуждены парни, которые сбросили с моста девушку
Алтайская правда 00:00
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост
Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru вчера в 17:28
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 20 июня в 08:53
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета вчера в 01:33
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол
Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на резервную дату
Принято решение о переносе матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» на резервную дату (19 июля, день полуфиналов Кубка России).
Спорт день за днем вчера в 06:26
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
РБК вчера в 19:55
Происшествия
В Норильске возбудили дело по факту массовой драки
В Норильске возбудили уголовное дело по факту массовой драки на почве бытового конфликта, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.
RT на русском 00:47
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в отделе полиции
Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Политика
В Японии намерены отказаться от размещения американских комплексов ПРО
Известия вчера в 05:30
Общество
Рекордный прирост зараженных коронавирусом зарегистрировала ВОЗ
Максимальный прирост смертности зафиксировали 18 июня – тогда ВОЗ сообщало о 181 000 заразившихся.
Live24 00:13
Авто
Назад в 2000-й: бензин по 7 рублей, строительство ТТК и массовые иномарки
AutoNews 19 июня в 06:40