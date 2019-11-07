Происшествия
РБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Бирюков отметил, что дело возбуждено по ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 135 (развратные действия) УК РФ в связи с публикацией Светова в Instagram в 2012 году. Свидетелем по делу также проходит девушка политика.
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Политика
Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году
Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Политика
Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Здоровье
Рязанская область поставила рекорд по закупке медицинской техники
За полтора года наши медики смогли выйти на высший уровень развития медицины — это трансплантология.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Футбол
Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»
Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Общество
Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать
Политика
Власти Германии хотят скорейшего саммита «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что влачти страны прилагают большие усилия для организации встречи в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ и Украина) в «ближайшие недели» или обозримом будущем.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая
Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes.
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии
Представитель госдепа, отвечая на вопрос по участию американских компаний в добыче, добавил, что власти США не давали указаний об особых действиях на месторождениях нефти.
Армия и оружие
Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области
Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.