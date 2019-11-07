Происшествия
РБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Бирюков отметил, что дело возбуждено по ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 135 (развратные действия) УК РФ в связи с публикацией Светова в Instagram в 2012 году. Свидетелем по делу также проходит девушка политика.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Шоу-бизнес
В Британии обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон
Напомним, что ранее по поводу четвертой беременности Кейт Миддлтон высказывались и другие западные СМИ.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Общество
В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова
Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла
Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Происшествия
На Алтае по делу о кредитном мошенничестве задержано 16 человек
Правоохранители провели в четырех регионах специальную операцию, в рамках которой проведено 25 обысков и еще задержаны 16 человек.
Армия и оружие
Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области
Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.