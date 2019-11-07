Происшествия

РБКРБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Бирюков отметил, что дело возбуждено по ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 135 (развратные действия) УК РФ в связи с публикацией Светова в Instagram в 2012 году. Свидетелем по делу также проходит девушка политика.
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Адвокат рассказал подробности допроса Светова в СК

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«Известия» отрицают, что писали заявление на Светова. Но следствие ссылается на них

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РБК07:20

Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

Вести.Ru06:47

Адвокат Михаила Светова: дело о развратных действиях завели по заявлению информационного центра «Известия»

Дождь05:33
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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