Происшествия
ТАССОбыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя партии Ярослав Конвей.
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Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза».
Коммерсантъ 18:04
Армия и оружие
Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform вчера в 16:10
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Космос
Ракету «Ангара-А5П» для корабля «Орёл» создадут в 2024 году – Рогозин
Первую пилотируемую ракету-носитель «Ангара-А5П», которая запланирована для использования при запуске нового космического корабля «Орёл», произведут на омском ПО «Полёт» в 2024 году.
REGNUM 06:23
Общество
В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
Будущее России. Национальные проекты 05:15
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Гаджеты
Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября
В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 04 ноября в 06:27
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия 16:17
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Происшествия
Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове
Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
РИА Новости 17:52
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23
Политика
Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.
RT на русском 21:49
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Политика
Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва 08:01
Армия и оружие
В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету
Российская газета 22:54
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
Происшествия
Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли
Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.
Lenta.ru 22:00
Общество
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
ПРАЙМ 19:25
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 22:26
Происшествия
В Железногорске мужчина угрожал взорвать спутниковый завод
Сегодня утром в Железногорске мужчина угожал взорвать завод «Информационные спутниковые системы».
7 канал Красноярск 22:40
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10